Németország bármikor meggyógyíthatná magát, de még szenved egy kicsit

Amennyit kérne, annyit adnának

A tizenöt éve tartó fiskális szigorral egyébként a németek többsége mélységesen egyet is értett – büszkék voltak rá, hogy egy „adósság nélküli országot hagynak az utódokra”, a költségvetés pedig elég szépen elmuzsikált anélkül is, hogy kölcsönösszegekkel terhelték volna agyon. Aztán véget értek a szép napok: az infrastrukturális állami beruházásokat elhanyagolták, ennek megfelelően az olyan szintű rohadásnak indult, hogy csak a vasút rendbetétele már akkora összeget emésztene fel, amelyre hitel felvétele nélkül esélye sincs a kormánynak. Ez a probléma már a Covid-járvány előtt is jól látszódott, ám szinte eltörpült akkor, amikor a pandémia okozta gazdasági válság végigsöpört a világon. Ami még véget sem ért, máris érkezett az ukrajnai háború, amire Németország a lehető legrosszabban reagált – a berobbanó energiaválság az ipari termelés villámgyors hanyatlását eredményezte, az pedig immár világos, hogy az így is több sebből vérző költségvetés nem tudja megoldani a helyzetet.

Az pedig annyira tarthatatlanná vált, hogy már nemcsak Németországban, hanem külföldön is az adósságfék reformja a téma. Nem mellesleg maga Angela Merkel is úgy nyilatkozott, hogy a problémát, vagyis magát az adósságféket sürgősen felül kell vizsgálni. „Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben meg kell reformálni – nem a szociális kiadások, hanem a beruházások fenntartása érdekében” – nyilatkozta a Mutti, akinek kancellársága alatt beleírták az alkotmányba az adósságra vonatkozó passzust. A gond máris túlnőtt Németországon: Európa gazdasági motorjának egyre súlyosbodó köhögése az egész uniós gazdaságot rántja magával, ami lényegesen többe fog kerülni, mint a német költségvetési rendszer egyszeri reformja.