Elárulta Hack Péter, miért őrültség a Netanjahu elleni elfogatóparancs (Videó)

Hack Péter azt is kifejtette: a Hámász katonái a kórházakat, mecseteket, iskolákat foglalnak el, azaz kifejezetten olyan épületeket, amelyeket a nemzetközi jog alapján nem lehet támadni. Ugyanakkor a nemzetközi jog alapján oda fegyvereket sem lehetne bevinni. A szakember arra is emlékeztet, hogy az is bevett szokás a Hámász részéről hogy mentőautókat használnak fegyverszállításra.

Hack Péter szerint azok a nyugati államok – és baloldali kormányok – jelentették be, hogy letartóztatnák Netanjahut,

akik a korábbi, október 7-ei mészárlásból azt a következtetést vonták le, hogy itt az ideje elismerni a Palesztin Államot.

Példaként Írországot vagy Spanyolországot említette.