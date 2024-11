Az ígéret szép szó: hamarosan a Tisza követői dönthetnek Magyar Péter sorsáról – elvehetik a mandátumát

Az RTL még júniusban számolt be arról, hogy miután Magyar szimpatizánsai döntöttek arról hogy a pártvezető Brüsszelben is folytassa a munkát, egy élő bejelentkezésben arról is beszélt, hogy döntése nem öt évre szól, szeretné látni, hogy kinti munkája pontosan mit jelent, illetve mit jelent itthon a pártépítés. Ha kinti munkája veszélyezteti a pártépítést, változtat.

Fél év után legkésőbb újra megszavaztatja, hogy megérte-e ez vagy vissza kell jönnie.

Magyar ekkor hozzátette, hogy ez nem a pénzről szól, ezért fizetése felét minden hónapban jótékony célra ajánlja fel, minden hónapban más-más alapítványt segítve – hangzott el az összeállításban.

A csatorna korábbi riportját a témában alább tekintheti meg:

***