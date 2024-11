Való igaz, ezen törvényjavaslatok elfogadása után sem Ön, sem az Ön családja, sem az Ön gázszerelője, sem az Ön oligarchái nem tudnának lopni, de éppen erre lenne szükség ahhoz, hogy hazánk ne veszítse el végleg ezt a 400 milliárd forintnyi uniós támogatást. Ezeket a törvénymódosításokat egy antikorrupciós törvénycsomag formájában nyújtottuk be az Országgyűlés elé.

Levelemben minden magyar érdekében arra kérem, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja vegye napirendre, és szavazza meg ezeket a törvényjavaslatokat. Most az egyszer a lopás ne legyen fontosabb Önnek Magyarországnál, és ne hagyja elveszni ezt a pénzt csak azért, mert nem lophatja el. Most az egyszer gondoljon a magyar emberekre, a magyar kis- és közepes vállalkozásokra, valamint az önkormányzatokra! Arra kérem, hogy pártja támogassa, kormánya pedig hajtsa végre a Demokratikus Koalíció antikorrupciós törvénycsomagját, ezzel pedig tegye lehetővé, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra, és el is jussanak oda, ahová szánják őket.

60 napja maradt erre, és amíg ez nem történik meg, mi minden nap el fogjuk mondani a magyar embereknek, hogy Önnek a lopás fontosabb Magyarországnál.

Ez a mostani olyan helyzet, amikor Ön akkor is lop, ha nem csinál semmit.

Arra szólítom fel, hogy ne lopja meg a nemzetét, és ne váljon tolvajjá.”