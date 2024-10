„A technológiai jövő már itt van, csak nem úgy, ahogy elképzeltük” – bemutatják Cséfalvay Zoltán legújabb könyvét

Ne féljünk a technológiától, hiszen mi sokkal erősebben alakítjuk azt, mint ahogy a technológia formál minket! – hívta fel a figyelmet vitaindítójában a könyv szerzője,

aki arra is figyelmeztet, hogy ne üljünk fel a gyorsan keletkező hype hullámaira, hanem várjuk meg, amíg az lecsendesedik, hiszen akkor láthatjuk majd a valódi hatásokat. Cséfalvay Zoltán kitért arra is, hogy sokan félreértelmezik az innováció fogalmát, hiszen egy újdonság önmagában még nem tekinthető innovációnak, ehhez az kell, hogy eljusson a fogyasztókhoz is.

„Az esetek többségében nem valami gyökeresen új felfedezését jelenti, hanem a már meglévő technológiák kombinálását, ezért is nagyon nehéz előre jelezni a technológiai jövőt”

– tette hozzá az MCC műhelyvezetője. Szerinte az innovációhoz elengedhetetlen a vállalkozói szabadság, maga a versenyhelyzet, és az állam feladata, hogy megteremtse az ehhez szükséges gazdasági környezetet.

Elhangzott az is, hogy elsősorban az induló, új vállalkozások (startupok) hordozzák magukban az innovációt. Bár többségük hamar meg is szűnik, a fennmaradóktól várhatjuk a radikális innovációt. Így kezdték annak idején – egyfajta garázscégként – a ma már globális techvállalatok is, amelyek nagyon jelentős többsége az Egyesült Államokból indult, és ma is az USA, különösen a Szilícium-völgy a legnagyobb bázisa a technológiai innovációnak.

Európa pedig minden innovációs hullámról lemarad, a technológiai jövőt nem nálunk írják.

Ez finanszírozási probléma is, hiszen még az európai nagyvállalatok által létrehozott kockázati tőkealapok sem elsősorban a kontinensünkön, hanem az Egyesült Államokban fektetnek be, ez alól szinte csak a gyógyszeripar a kivétel. A kontinensen belül Közép-Kelet-Európa különösen nehéz helyzetben van, hiszen ezen országok a 2000-es évek elejétől a közepes jövedelem csapdájában vannak. A könyv szerzője szerint ebből az egyetlen kiút, éppen az innováció vezérelte gazdaság lehet.

A rendezvényen Cséfalvay Zoltán - tanítványai kérdéseire – elmondta azt is, hogy sajnos sokszor esünk abba a csapdába, hogy a technológia hatását rövidtávon túlértékeljük, hosszútávon pedig alábecsüljük.

A technológiai innováció egyik nagyon látványos megnyilvánulása a zeneipar átalakulása a bakelit lemeztől a CD-n át a zenei streaming szolgáltatásokig. Egy költséges megoldást sikerült egy nagyon olcsó, könnyen hozzáférhető platformmá alakítani néhány évtized alatt – Cséfalvay Zoltán szerint ez az innováció egyik lényege. Egy ilyen folyamat ugyanakkor károkat is okoz azoknak a cégeknek, amelyek a korábbi technológiát alkalmazták, hiszen arra már egyre kevésbé van szükség. Ez az úgynevezett kreatív rombolás, ami az innovatív folyamatok ma már természetesnek mondható velejárója. Nagy különbség van az európai és a tengerentúli szemléletben, hogy mit kezdjünk az ilyen módon megszűnő iparágakkal. Az európai gondolkodás az érintett cégeket próbálja megmenteni, míg az amerikai szemlélet a szakértelem, a humántőke megmaradására és továbbfejlesztésére fókuszál. Cséfalvay Zoltán szerint az utóbbi az eredményesebb, ami jól látható a gazdasági növekedésben és technológiai fejlődésben.