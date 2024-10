„A magyarokkal csínján kell bánni!” – üzente Orbán Viktor Brüsszelbe a nemzeti ünnepen

Nyitókép: Alapjogokért Központ Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnök Millenárison mondott beszédét követően egy rövid értékelést tett közzé az Alapjogokért Központ Facebook-oldalán. A bejegyzésben úgy fogalmaztak, hogy az a gondolat húzódott meg Orbán Viktor október 23-án elmondott ünnepi beszéde mögött, hogy

a mai magyar nemzeti oldal az 1956-os forradalom talapzatára épült fel.

„Az 56-os hősök reménytelen helyzetben is az utolsó csepp vérükig harcoltak hazájuk önállóságáért, ami most is megszabja a jobboldal programját: küzdeni a nemzeti szuverenitásért, amiből egy picit sem szabad feladni” – húzták alá.