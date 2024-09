A miniszterhelyettes kikérte magának: A védekezésben közreműködőket politikusok ne sértegessék!

Fotó: Rétvári Bence Facebook-oldala

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, megmozdult az ország, hogy együtt győzze le a történelminek ígérkező árvizet. Orbán Viktor is saját kezűleg ellenőrzi az árvíz elleni védekezés szervezését, de rajta kívül többek között a kormányszóvivő is a gátakon dolgozik, és egyre több kormánytag, illetve fideszes politikus jelentkezik be a Duna partjáról és a gátakról.