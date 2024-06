Nyitókép: Facebook/Fidesz

„Öt dolog, amit a Fidesz elért a mai békemenettel:

1. Erőt mutatott: hatalmas tömeg gyűlt össze, és lényegtelen, hogyan lettek összeszervezve, a lényeg, hogy ennyien ott voltak, és nem vert sereg képét mutatták.

2. Visszahozta a kormánypárti tábor hitét: érezni lehetett az elmúlt hónapokban a kegyelmi ügy miatt a Fidesz-szavazók önbizalmának csökkenését, erre a tömeggyűlésre tudnak bátran hivatkozni a következő egy hétben.

3. Elkezdte a mozgósítást a választásokra: a napirendet ez a rendezvény fogja uralni a következő napokban, így várhatóan senki nem kerülheti el, hogy a békemenet légi felvételeivel és az itt elhangzó üzenetekkel találkozzon a közösségi és a hagyományos médiában. A Fidesznek az is jó, ha valaki kicsinyli majd a résztvevők számát, hiszen addig is erről lesz szó. Orbán nem véletlenül ígérte a mozgósítás világrekordjának felállítását.

4. Orbán tudta fokozni az eddigi tétet: a miniszterelnök a háború és béke narratívát kiélezve azt üzente, hogy a Fidesz-szavazat életet ment, és csak úgy kerülheti el egy választó a világháborút, ha a Fideszre szavaz.

5. Választ adott a Magyar Péter-hájpra: ebben a kampányban Magyar Péter egyik nagy ereje, hogy hatalmas tömegeket tud utcára vinni. A Fidesz erre is adott most egy jól megmutatható választ, és előre adott egy választ Magyar Péter jövő heti rendezvényére, amely után a Fidesz és a Tisza is el tudja mondani, hogy az ő rendezvényén voltak többen.”