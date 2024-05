Nyitókép: YouTube

„Felhévizy teljesen kikészült, mert mélységesen felháborította, hogy a baloldal kampánya elképesztő mélységekbe süllyedt. Már olyanokat is használnak megmondóemberként, akik nem ütik meg a minimális színvonalat sem, sőt már-már a jó ízlés határát súrolják. Ilyen figura Bakács Tibor is, aki többször büszkén emlegette, hogy Che Guevarát ábrázolja az egyik kedvenc pólója. Az egykori celeb újságíró még a baloldali figurák közül is mindig a legellenszenvesebbek közül való volt, pedig valljuk be, elég nagy volt a verseny.

Bakács büszkén feszített és osztotta az észt a tőle megszokott liberális felsőbbrendűséggel egy régebben futó tehetségkutató zsűrijében, majd egy nagyon kínos ügybe keveredett, és lekerült a kereskedelmi tévék műsoráról. Az történt, hogy nemes egyszerűséggel elkapták az egyik bevásárlóközpontban, amint téliszalámit lopott. A régi elvtársa, Farkasházy Tivadar segítő balkezet nyújtott neki a Hócipőnél:

»Hibázott, de a vétke nem akkora súlyú, hogy emiatt megfosszuk attól, amihez igazán ért. Remek újságíró, még akkor is, ha anyagi helyzete belekergette a bűnbe. Remélem, az olvasóink is hasonlóképpen gondolkodnak, s nem fordulnak el a laptól« – nyilatkozta ekkor Farkasházy. De végül ő is megvált tőle.

A Robert Fico elleni szerdai merénylet azonban felszínre hozta a baloldalon a legaljasabb, legalantasabb ösztönöket. Sorra jelentek meg a vérbalos kommentelők, akik már a magyar miniszterelnök elleni merényletről is nyíltan fantáziáltak. Jelesül a dollárbaloldal legújabb figurájának, Magyar Péternek a lelkes támogatója, Láng Balázs és híveik a közösségi oldalukon néhány órával a szlovák miniszterelnök elleni merénylet után már Orbán Viktor esetleges meggyilkolásáról értekeztek. Volt olyan rajongója is Magyarnak, aki jelezte, hogy pezsgőt is bontana, ha Orbán Viktort lelőnék. Bakács azért eddig nem merészkedett, de ő is ízléstelenül viccelődött a Facebook-oldalán a szlovák miniszterelnököt ért támadás kapcsán, miután elmesélte, hogy ő bizony baloldali létére nem lett DK-s és még Heller Ágnesre is megorrolt, amikor letagadta Marxot, érdemes idézni:

»[…] De vissza a radikális nyugdíjashoz, szerencsére szarul lőtt, hülye értelmiségi, minden katona tudja, hogy homlok vagy szív. Azért hittem el, hogy II János Pált, Karolt nem az oroszok lőtték meg, mert a KGB azt mondta, ez hülyeség, higanygolyót használunk, hogy ne számítson a célzás. Orbán sikerét a médiatúlsúly okozta, vicces, hogy bukásának is oka ez lesz. Hajrá, Megafon!, jól csináljátok! Ha még élek, szívesen levezetek egy beszélgetést arról, van-e ezeknek a csicskáknak büntetőjogi felelőssége, vagy azonnal be kell emelni őket az új hatalomba, mert Kádár népe ilyen, bele kell törődnünk.«

Homlok vagy szív. Milyen félrecsúszott és elfajzott gondolkodás kell ahhoz, hogy valakinek ezek a gondolatok megszülessenek az agyában. Szörnyű! Az egykori piti kis szalámitolvaj, Bakács a rá kirótt baloldali mantrát elmormolta, abcúg Orbán a vesztébe rohan, Kádár népe meg hülye, mert ezeket megszavazza és a Magafon is milyen gáz, egyenesen csicskáknak nevezte őket.”