Fotó: Juszt László Facebook-oldala

„»Hogyan volt arcuk abba a Városligetben ünnepelni, amelyet az Orbán-kormány újított fel?« (...) Ezt találta mondani a Fidesz főpolgármester jelöltje, akit csak azért nem illetek most komolyabb jelzőkkel, mert nő. De azért megjegyzem, hogy »nem otthonról hozták be a pénzt«. Persze, ha ez történt volna, az is a mi pénzünk. Azon túl meg nem láttam sem őt, sem egyetlen pártársát sem maltert hordani?

Másfelől hogy van »arca« abban a városban élni, amit a szellemi elődjeinek rombolása után a »kommunisták építettek fel«? És végül – miféle beteg agyra vall az ilyen kirekesztő, ostoba és otromba gondolkodás?”