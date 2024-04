Nyitókép: Arpad Kurucz / ANADOLU / Anadolu via AFP

„Semmilyen állítólagos magyar történelmi determináció nem adhat felmentést Orbán Viktor számára a túlduzzadó hatalmi ambíciója által táplált autokrácia, személyi kultusz kiépítéséért és bebetonozásáért, az ország gazdasági lemaradásáért, a szűk körű haveri kapitalizmusért, a kiterjedt »felvilági« korrupcióért és Magyarország nemzetközi páriává süllyesztéséért.

Róna Péterrel ellentétben azt mondom: történelmi hagyományok ide vagy oda, igenis alakulhatott volna hazánk sorsa másképpen, sokkal jobban az elmúlt másfél évtizedben. Ehhez azonban a nemzeti egységben gondolkodó vezetőre, nem pedig egy negatív karizmájú, ellenségkereső és hatalomittas »nagy emberre« volt az országnak szüksége. Ennek az – egykor oly ígéretes – embernek már jó ideje lejárt a politikai szavatossága, további közéleti működése az ország élén súlyosan árt a nemzeti érdeknek.

A nép egyre növekvő része most egy új, kormányváltó politikai vezetőt keres kétségbeesetten, aki reményei szerint kivezetheti az országot a politikai zsákutcából és a látszólagos kilátástalanságból. Történelmi indíttatású pesszimizmussal ne bátortalanítsuk el őket a kereséstől! Lehet, hogy ezúttal sikerülhet, különösen, ha végre a vidék is megmozdul. Egy biztos: a törzsi berendezkedésű Orbán-rendszer fölött eljárt az idő. Most először tűnik úgy, hogy a rendszer elbizonytalanodott, nincs kész válasza a mélyülő belpolitikai válságra. Változás kell, és nem holnap!”

