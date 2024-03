Nem vendégmunkásnak való vidék?

Az ázsiai munkavállalókkal kapcsolatban kerestük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét is, Árvay Tivadar, a szervezet főtitkára a Mandinernek elmondta, ha nagyon kis számban is, de vannak további vállalkozások, akik ázsiai vendégmunkásokkal igyekeznek feltölteni a hiányzó státuszaikat.

Fontos leszögezni, hogy nem csak a szállításban, hanem más alágazatokban is előfordulnak ázsiai munkavállalók. Többek között azért hívják őket, mert sokuk magasan képzett – diplomás, angolul is jól beszélő – munkavállaló, akik azért jönnek Európába, mert otthon a képzettségük ellenére sem tudják megteremteni az egzisztenciális biztonságot a családjuk és önmaguk számára”

– fogalmazott.

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP

Árvay szerint mégsem lehet ma azt mondani, hogy tömeges lenne a jelenlétük a fuvarozásban, a Waberer’s és az ArrivaBus mellett ők még egy másik cégről tudnak, akik próbálkoznak a filippínó munkavállalók felvételével.

Ennél jóval magasabb a száma hazánkban is az ukrán, fehérorosz, szerb vagy török sofőröknek, de összességében a teljes szakmában alig két-három ezerre tehető a külföldi munkavállalók száma, ez a teljes foglalkoztatotti kör 2-3 százalék”

– ismertette a szakértő.

A főtitkár szerint a gépkocsivezető-hiányt nem a filippínó, vagy más ázsiai, vagy harmadik országból érkező sofőrökkel fogja megoldani Magyarország, ahogy Európa sem. A Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egyesület még 2022-ben publikált egy tanulmányt, amelyből kiderült, hogy uniós szinten nagyjából 380 ezer fő hiányzik a fuvarozó szakmából, amely 7-9 százalékos hiányt jelent, azonban a felmérés évi 2-4 százalékos további növekedést prognosztizált.

Az alágazatban világszerte jellemző a fokozódó munkaerőhiány, ott is, ahonnan a fent említett munkavállalók érkeznek: Eurázsiában 18 százalék, Kínában 10,5 százalék volt 2022-ben a betöltetlen állások száma.

Ugyanakkor ebből a felmérésből az is kiderült, hogy míg Kínában a 25 év alatti gépkocsivezetők aránya 17 százalék, addig az EU-ban alig 7 százalék, Árvay Tibor szerint Európában elöregedőben van a szakma. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint Magyarországon ennél is rosszabb a helyzet, mivel az itthon foglalkoztatott mintegy 84 ezer fő 40 százaléka 50 év feletti,

„a gépkocsivezetőink több mint 10 százaléka betöltötte a 60 évet is, azaz nyugdíj előtt áll”.

Árvay Tibor szerint eközben a 25 év alattiak aránya Magyarországon alig egy százalék, szavai szerint ezek a számok azt vetítik előre, hogy érdemi változás nélkül 5-10 éven belül mintegy 30 ezer gépkocsivezető tűnik el Magyarországon a szakmából, és egyelőre nem látszik, hogy őket ki fogja pótolni. Az egyesület szerint a külföldi munkavállalók foglalkoztatása tehát kényszerű döntés, amelyet nem azért választanak a magyar fuvarozó cégek, mert ez olcsóbb lenne.

Az importált munkaerő komoly szervezést és invesztíciót igényel, ráadásul a „tudáshonosítás” idejére is fizetni kell a képzésben lévő leendő munkavállalók tartózkodását, ami plusz költség”

– tette hozzá a főtitkár.

Fotó: SOPHIE KIP / BELGA MAG / Belga via AFP

Árvay Tibor szerint, amikor az ázsiai sofőrök munkába állnak, akkor ugyanazért a bérért dolgoznak, mint más kollégáik, így ezen sem spórolnak a cégek.

„A nemzetközi fuvarozásban ugyanakkor előny, hogy sokuk jól beszél angolul, ahogy a szerb, fehérorosz, ukrán gépkocsivezetőket alkalmazó magyar cégeknél is fontos szempont volt, hogy ezek a munkavállalók a rendszerint meglévő orosz nyelvtudásukkal jól boldogulnak a keleti desztinációkban” – jegyezte meg. Mint fogalmazott, a külföldiekre most azért van szükség, mert itthon alig vannak olyan fiatal pályakezdők, akik ezt a hivatást választanák, s még kevesebben vannak azok, akik képesek megfinanszírozni az 1-1,5 millió forintos jogosítványt, amelynek megszerzése akár egy évig is tarthat.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete fontosnak tartja az állami forrásokat a képzésekhez, indokoltnak és sürgetőnek tartják, hogy a hivatásos gépkocsivezető képzés visszakerüljön az OKJ-s képzések közé, továbbá a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban is helye lenne.