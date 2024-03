„Ha valaki kardot ránt, annak következménye van” – beperelheti a kormány a SPAR-t

Nyitókép: Róka László/MTVA

Meglehetősen gyorsan eszkalálódott az osztrák SPAR és Magyarország Kormánya közötti ellentét, ami konkrétabban egy hete került ki nyilvánosan is a lakosság elé. Először az derült ki, hogy az élelmiszerlánc vezérigazgatója, Hans Reisch, több helyen is nyilatkozott, arra panaszkodva, hogy a magyar fél részesedést szeretne szerezni a vállalatban, emellett a boltóriás Magyarországot panaszolta be az Európai Bizottságnál, a kiskereskedelmi különadó miatt.