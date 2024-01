Bod Péter Ákos szerint Magyarország „zsákutcába tart”, pedig a születésnapjára készült kötetben meg van írva a tuti

Interjút adott a Portfolionak Bod Péter Ákos, a lap tájékoztatása szerint „azt követően, hogy születésnapja alkalmából megjelent a Gazdasági rendszerek és rendszerváltozások című könyv.” A professzor a tőle megszokott témában tett érdekes nyilatkozatot.

Bod Péter Ákos: Jobb iparra van szüksége Magyarországnak

„Nem több, hanem jobb iparra van szüksége Európának, Magyarországnak” – fejtegette a Portfolio interjújában a professzor. Bod Péter Ákos szerint ugyanis azoknál az országoknál, akik a 2008-as válságot követően „a »régi« ipar felé fordultak, mint Magyarország, ott tartós gond lett a termelékenység növekedési ütemével”.

Bod szerint „ezért is nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy most mit kellene tennünk, hiszen a járműiparunk nagy súlya, amihez most jön hozzá az akkugyártás, adottsággá válik.” Érdekesség, hogy az interjúban professzor a baloldal hasonló kritikáihoz hasonlóan, név szerint nem fejtette ki, mely „kis-közepes hozzáadott értéket teremtő”, „összeszerelőüzemekre” gondol, csak azt, hogy olyanokra szerinte nincs szüksége az országnak, az „nem jó irány.”

A legutóbbi komoly port kavart, hazánkba érkező beruházás egyébként a BYD-beruházása. Ennek kapcsán a Mandiner olvasói emlékezhetnek: korábban francia lapok azt írták, hogy Németország, Spanyolország és Franciaország is tárgyalt az üzem ügyében, ám nem járt sikerrel, egyes források szerint pedig Belgrád, Szófia és Gent is versenyben volt a kínai BYD-nél, végül azonban Szegeden építi meg első európai üzemét a világ legnagyobb elektromos autógyártója. Ez a magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb beruházása lesz, amelynek nyomán több ezer új munkahely jön létre. Erről itt olvashatnak bővebben.

Vagyis annak ellenére, hogy olyan beruházások érkeznek Magyarországra, amit a franciák, bolgárok, spanyolok vagy a németek is örömmel vinnének haza (vö. BYD-beruházás, BMW, Audi, stb.), Bod Péter Ákos szerint „még két-három-négy összeszerelőüzemre nincs szüksége az országnak”.

Mi lenne akkor a jó irány?

A kedves olvasónak ugyanakkor nem érdemes aggódnia, Bod Péter Ákos leszögezte: „a jó hír az, hogy a közgazdászok tudják, mire kellene több pénzt adni, ami a társadalom jólétéhez vezetne”. Ezt azonban a cikk vonatkozó részében már sajnos nem fejtették ki. A professzor szerint a tiszteletére kiadott „kötet fejezeteit érdemes átolvasni.”