Jól fizető munkahelyeket és stratégiai előnyt jelent, hogy a BYD Magyarországot választotta egyik globális központjává

Budapesten, a 11. kerület egyik irodaházában rendezi be a BYD kínai autógyártó óriás az európai központját. A Mandiner is beszámolt róla, szerda este Budapestre érkezett Vang Csuan-fu, a BYD vállalat elnök-vezérigazgatója, akit csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban fogadott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozóról bejelentette, mintegy

százmilliárd forint értékű beruházást valósít meg Magyarországon a világ legnagyobb és legeredményesebb elektromos autógyára, amelynek keretében a cég a magyar fővárosba telepíti az európai vállalati és fejlesztési központját. Ebben az új európai központban és fejlesztőközpontban összesen kétezer új munkahely jön létre, amelynek a 90 százalékát jól képzett, elsősorban mérnök szakemberek töltik majd be.

A beruházás tehát nem csak azért jelentős a magyar gazdaság szempontjából, mert a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójáról van szó, hanem azért is, mert ezúttal nem egy újabb autógyár létesül. A magas hozzáadott értéket képviselő beruházás jelentősen hozzájárul majd a magyar gazdasági növekedéshez. Fontos, hogy a leendő munkavállalók jól képzett szakemberek lesznek, felsőfokú végzettségűek, így várhatóan a meghirdetett pozíciókért járó fizetés is kimagasló lesz.

A magyar ellenzék rendszeresen bírálja a kormányt, amiért álláspontjuk szerint autóipari összeszerelő üzemek teremtenek új munkahelyeket Magyarországon. A BYD bejelentése bizonyítja, hogy hazánkra nem így tekintenek a világ legnagyobb befektetői.

A magyar szakemberek nemzetközi megítélése kimagaslóan jó, ez a szempont pedig régóta jóval lényegesebb, mint a munkavállalók bérszínvonala. Szintén vonzó a befektetők számára hazánk elhelyezkedése, valamint az Európai Unió tagállamai közül is az egyik legfejlettebb infrastruktúrával rendelkezünk a távközlés és a közlekedés, szállítás területein.

Magyarország az Eurostat mutatói szerint is kiemelkedik a távközlésben. A szakemberek már többször emlékeztettek, míg Magyarországon az 5G hálózat gyakorlatilag országos lefedettségű, addig az olyan nagy uniós gazdaságokban, mint Németországban egyelőre álom a teljes, országos mobilinternet-lefedettség. Ráadásul nálunk a szolgáltatás is olcsónak számít nem csak a lakossági, de a vállalkozások számára is.