„A tavalyi választás az előzetes felmérések szerint neccesnek ígérkezett, de azután kiderült, hiába való volt az aggodalom. A sok kis párt, ha látszólag megpróbált is összefogni, a mélyben nagyok voltak az érdekellentétek. A kétharmad most sem került veszélybe, de kiderült, ha ki is szárítják a választási kampány előtt a pártok kasszáit, megtörténhet, hogy a külhoni magyarok összedobnak az ellenzéknek annyi támogatást, amennyiből akár érdemi kampányra is futhatja.

Új stigmát kapott az ellenzék. A fideszes kommunikációban mostanában állandó jelzővel, »dollár baloldalként« emlegeti a valójában uniós pénzekből élő »euro jobboldal«. A legújabb, szuverenitás védelemről szóló törvénynek egyetlen érdemi szándéka van: megakadályozni, hogy a következő, tavaszi önkormányzati és uniós parlamenti választáson az ellenzéknek elegendő forrása legyen a kétfrontos kampányhoz. A kormány és a Fidesz vezetői nyugodtan hátra dőlhetnek, számukra a közpénzek és a pártpénzek között szabad az átjárás.

A jelenlegi nemzeti konzultáció tizenegyedik, mára okafogyottá lett kérdését azzal indokolta a kormány, hogy 2022-ben dollárban, euróban kaptak támogatást az ellenzéki pártok, politikusok. A kormány szerint ez nyílt korrupció, így akarják külföldről kikényszeríteni, hogy Magyarország változtassa meg álláspontját a »meghatározó kérdésekben« (értsd ez alatt: teljesítse a jogállamisági kifogásokat). A nyomaték kedvéért egy hivatal is létrejön, amelynek az lesz a feladata, hogy a külföldi anyagi befolyás ellen az államot védje (ávh).

Alig várom, hogy a törvény életbe lépjen. A parlament akaratát mindenben tisztelő miniszterelnök biztosan levelet ír az európai testületeknek: »A magyar parlament döntött, ezért a kormány szuverenitása védelmében lemondunk a nekünk járó sok ezermilliárd euróról.«

Biztos vagyok benne, hogy így is lesz, mert a NER kormánya karakán, nem hajlandó engedni, hogy az általa vezetett országot mindenféle »mérföldkövekkel«, jogállamisági követelésekkel rákényszerítsék a rendszere lényegét jelentő intézkedések megváltoztatására. És amit ezen túl nem szabad majd a kisebb pártoknak meg az ellenzéki politikusoknak, azt aligha szabad majd a kormánypártoknak sem.

Vagy Jupiter kivétel? A törvények csak a kis ökrökre vonatkoznak?”

***