Hol lesztek, székelyek?

A romániai elnökválasztás második fordulójába végül be sem jutó Crin Antonescu, akit a magyar párt is támogatott, mindenki szerint messze volt az ideális jelölttől. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben politizáló, de az aktív politikai munkától régen visszavonult történész kompromisszumos megoldás volt. Bár a magyarok fegyelmezetten szavaztak a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltjére, részvételi hajlandóságuk számottevően kisebb volt a románokénál. A székely megyék 10-15 százalékkal elmaradtak az országos átlagtól, ami üzenet volt a magyar pártnak is.

Aki elment, az persze a kürtőskaláccsal és a kulturális autonómia lebegtetésével gesztust gyakorló közös jelöltre szavazott. A 85 százalékban magyar Hargita megyében például 74,6 százaléknyian, a 74 százaléknyi magyar lakosságú Kovásznában 62 százaléknyian voksoltak Antonescura, a többiek Nicușor Dan bukaresti főpolgármesterre szavaztak, elsősorban a liberális városi értelmiségiek.