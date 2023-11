„Félreértés ne essék, a közösségi költségvetés egyáltalán nem ördögtől való gondolat, a lényege az, hogy a fővárosi lakosok bizonyos projektötleteket adnak a főváros vezetése számára, amelyek közül a nyerteseket aztán az 1 milliárdos keret erejéig meg is valósítják. Na, de kikre is bízta ezek elbírálását Karácsony?

Például arra a Lé Mariettára, aki végigjárta a ranglétrát a Soros civil hálózatában. A CEU-n végzett, de megjárta a Népszabadságot és az Átlátszót is mielőtt Karácsony tanácsadója lett. A Lé vezette bizottságban hemzsegnek a hasonló Soros-civilek, akik jó eséllyel a számukra szimpatikus, ideológiavezérelt ügyek mellett törnek majd lándzsát.

Az persze most már nem derül ki a honlapról, hogy pontosan ki is kezdeményezte az újabb borítékolható forgalmi káoszt okozó projekteket a fővárosi «lakosság részéről». De engem nem igazán lepne meg, ha ezek véletlenül a főpolgármester elvbarátai közeléből kerültek volna ki. A gyanú pedig azért nem puszta vádaskodás, mivel az első turnusban, amikor még közzétették a kezdeményezők adatait a főváros részéről, kiderült, hogy olyan projektek nyertek, amelyeket a fővárosi baloldalhoz közel álló személyek adtak be. Úgy mint például Avar Zoltán (DK), Bodrog Zoltán (LMP), Halász Áron (Átlátszó) vagy Vargha Márton (Levegő Munkacsoport).

Ennyit a polgárok akaratáról.”

