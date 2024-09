Nyitókép: Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Hogy értékeli a júniusi választások eredményét?

Én már több mint egy éve arról beszéltem a környezetemben, hogy ennek az ellenzéknek vége, a választók négy kétharmadot nem bocsátanak meg. Ez be is következett, és én nagyon örülök neki. A választók azzal is büntették korábban választott pártjaikat, hogy a Tisza Pártra adták a szavazatukat. Sokszor olyan jelöltekre, akiket nem is ismertek. A Tisza támogatóinak köre azonban olyan heterogén, hogy ha a párt valóban elkezd dolgozni, döntéseket hozni – és ennek a legfőbb terepe a fővárosi közgyűlés –, akkor ezt a szavazóbázist nagyon nehéz lesz egyben tartani.

Önnek viszont könnyebb dolga lesz ebben a ciklusban, hiszen a kerületében többsége van, nem kell a pártokkal folyamatosan hadakoznia. Az egyéni képviselők valóban támogatják önt, viszont tapasztalatlanok.

Nekünk jól jött az átmeneti időszak, hiszen fel tudtuk használni ezeket a hónapokat arra, hogy képezzük a képviselőket. Négy szervezet támogatott a választáson, a mandátumokat arányosan kapta a Kétfarkú Kutya Párt, az LMP, a Momentum és az engem 2014 óta támogató civil szervezet, a Kulcs Egyesület. Megkértem a pártokat, olyanokat jelöljenek, akik elfogadják, hogy itt nincs pártérdek. Szuper csapat állt össze.

Sokan jósolták azt, hogy gyengíteni fogja önt a liberális kiállása?

Az emberek szeretik, ha egy politikus karakteres, és vannak elvei. Nekem történetesen ilyen elveim vannak. Sok politikus próbálja minden döntését a vélt vagy valós többségi vélemény szerint meghozni, arra hajolni, amerre a többséget látja. De ha valaki sokat igazodik, elveszti önmagát, semmilyen lesz.

Ferencvárost nem féltem, de hogy látja, Budapest kormányozható marad?

Továbbra is nagyon aggódom Budapest szabadsága, a város nyugodt működése miatt. Aggódom, hogy a közgyűlésben a pártok a két év múlva esedékes országgyűlési választásokra készülve nem a várospolitikára helyezik a hangsúlyt. A város vezetése helyett politikai játszmák, konfliktusok, erődemonstrációk tere lesz a közgyűlés. A korábbi években, amikor zömében polgármesterek ültek a közgyűlésben, a képviselők politikai érdeke egybevágott a városéval. A döntések túlnyomó többsége egyhangúan született meg. Nagyon sok képviselő lett most úgy városvezető, hogy semmilyen önkormányzati vagy egyáltalán politikai tapasztalata sincs. Ebben a harcban elveszhet Budapest ellenzékisége, és ellehetetlenülhet az amúgy is kivéreztetett város működése.”

