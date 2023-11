„Megüzenték a lényeget Daniel Freundnak, ennek a szardarabnak. Ennyi elég is. Csupán annyit tegyünk hozzá, hogy Daniel Freund nem ennyire hülye -hülye, de nem ennyire-, hanem egyike a legsötétebb, legundorítóbb, leggátlástalanabb gazembereknek.

Aki most ezt a parancsot kapta kitartóitól. Antiszemitázza a magyar miniszterelnököt. Akkor, amikor egész nyugaton újra rettegnek a zsidók a rájuk eresztett arab csőcseléktől. Igen, most és ezért kell Orbánt antiszemitázni. Hiszen Magyarország lassan az egyetlen hely Európában, ahol a zsidók békességben, nyugalomban élhetnek, sőt, még vallási jelképeiket viselve is nyugodtan sétálhatnak az utcán. Éppen ezért kell ennek a féregnek bennünket antiszemitázni. Nagy valószínűséggel a legantiszemitább szemétláda, Soros megbízásából.

Egy brancs ez. A vadast is megzabálják, a bort is megisszák, és még fel sem kötik őket...”

***