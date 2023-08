Az a gyanús, ami nem gyanús

2023. augusztus 25. 22:51

A szocik most is azt akarják, hogy a magyarok kapják be a csalinak horogra tűzött kukacot.

2023. augusztus 25. 22:51 3 p 0 0 0 Mentés

Horváth K. József Magyar Hírlap

A tanúból tudjuk, hogy az a gyanús, ami nem gyanús. Ha egy Tóth Bertalan Népszava-cikket azzal népszerűsítenek a Facebookon, hogy a tűzijáték olvasócsalogató fotóját tűzik a »homlokára«, akkor joggal lehet gyanakodni: a szocik most is azt akarják, hogy a magyarok kapják be a csalinak horogra tűzött kukacot. A közös ünneplésre hívás leple alatt pedig vegyék készpénznek, amivel Tóth Bertalan gyalázza a kormányt, hogy menjen el a kedvük Orbán támogatásától, mert amit szerinte Orbán művel, az nem a magyar érdek szolgálata. Hogy szerinte milyen érdeket kellene szolgálnia a magyar kormánynak, azt nem nehéz kitalálni. Természetesen az Európai Unióét. »Bárhogy is szajkózza a mostani kormány a Nyugat ‘hanyatlását’, azért még őket is leleplezik a tetteik: Nyugatról, Brüsszeltől várják a támogatásokat.« Már elöljáróban döbbenetes a hazugság. Magyarország ugyanis semmiféle támogatást nem vár az Európai Uniótól. Pusztán arra tart igényt, ami jár neki. Ez a kohéziós alapból 22 milliárd euró (körülbelül 8800 milliárd forint), a helyreállítási alapból pedig 7 milliárd euró (körülbelül 2500 milliárd forint). Utóbbi vissza nem térítendő összeg. Ez nem kevés pénz, mert a hiánya mintegy 5 százalékkal képes csökkenteni a GDP növekedését, ami az ország fejlődése szempontjából nagyon hátrányos.” *** Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

3 p 0 0 0 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.