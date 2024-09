Lerántjuk a leplet a titokról: így szerezhetnek Michelin-csillagot az éttermek!

A Michelin-csillagra való vágyakozásnak megvan az árnyoldala is. Bernard Loiseau séf 2003-ban bekövetkezett öngyilkosságának lehetséges motivációjaként harmadik csillagának potenciális elvesztését említették; és miután 2019-ben elveszítette harmadik Michelin-csillagát, Marc Veyrat séf is azt követelte, hogy teljesen töröljék a világhírű kalauzból. Ezek a példák is bizonyítják, az önmaguk vállára helyezett óriási nyomás gyakran kiforgatja személyiségükből az embereket.