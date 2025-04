Bánhidi Bence szerint rajtuk kívül senki nem hitt bennük – Veszprém-verés lett a vége (VIDEÓ)

„Amikor beálltam, próbáltam extázissal, védésekkel, tapssal, szóval segíteni a csapatot, hogy valahogy abból a helyzetből kicsit kijöjjünk, és elinduljunk fölfelé” – árulta el a Mandinernek. – „Ez sikerült is, pedig szerintem a Szeged nagyon jól játszott elöl is és hátul is, így nagyon nehéz volt visszajönni a meccsbe. A végén még nyerhettünk is volna, de sajnos kulcsmomentumokba hibáztunk bele, amik egy ilyen finálét eldöntenek. Nagyon fáj, mert szerettünk volna nyerni és a szurkolókkal ünnepelni. Viszont nagyon fontos, hogy még nincs vége a szezonnak, és nagy dolgok előtt áll ez a csapat.”

Palasics a Benficában kezdte meg kölcsönben a szezont, aztán a Veszprém visszarendelte – vagyis pár héttel ezelőtt még álmaiban sem fordult meg, hogy kupadöntőt játszhat nevelőklubjában.

„Valóban nem gondoltam volna, hogy itt leszek, viszont szerettem volna aranyéremmel hazamenni. Nem sikerült, ez fájni fog egy ideig.

Amikor gyerekként Veszprémben játszottam, az volt az álmom, hogy egyszer ezzel a klubbal megnyerjek mindent, amit lehet. Ez első ilyen vereség ezért is nagyon fáj.

Ennél természetesen sokkal boldogabb volt az 5 góllal záró szegedi beálló, Bánhidi Bence, akinek felvetettük: azért azt nem sokan gondolták volna, hogy ennyire magabiztosan, szinte végig vezetve győzik le legnagyobb riválisukat.

Senki sem gondolta rajtunk kívül, hogy mi képesek lehetünk ezt megcsinálni, de mi elhittük, és ez volt a kulcs. Amit letettünk a pályára, és ahogy küzdöttünk, az emberfeletti volt, a csapat megérdemelte, hogy a magasba emeljük a trófeát.

Reméljük, a szezon végén lesz még a nyakunkban aranyérem. Azon dolgozunk, hogy minden edzésen és meccsen így játszunk és így küzdjünk, legyen az bajnoki, Magyar Kupa- vagy BL-mérkőzés, mert egy másodpercig sem lehet kiengedni.”

Vajon a 10 nappal ezelőtti, párizsi tízgólos siker adott ekkora lendületet a Szegednek?