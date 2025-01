„Mindenhol ott van, varázsol a labdával” – váratlan helyről kapott hatalmas dicséretet Szoboszlai Dominik

Kiváló játékkal látszólag ereje teljében tért vissza a Premier League küzdelmeibe a Nottingham Forest elleni meccsen a kisebb betegségéből meggyógyult Szoboszlai Dominik. Biztosan nem rajta múlt, hogy a Liverpool ki ugyan most nem kapott a lassan új mumusukká avanzsáló vendégektől, mint ősszel idegenben, de képtelen volt győzni az Anfielden.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya egyértelűen óriási hozzáadott értéket jelent Arne Slot együttesének, hiánya érzékelhető volt a Manchester United elleni döntetlennél és a Tottenham elleni vereségnél is. Ezt az ellenfél labdarúgói is észreveszik, és ki is fejezik mebecsülésüket. Legutóbb Kerkez Milos csapattársa, Antoine Semenyo áradozott a játékáról, amikor megkérdezték, hogy ki volt a legkeményebb ellenfél, akivel a Premier League-ben találkozott.

„Szoboszlai a Liverpoolból. Topjátékos, nagyon-nagyon jó! A munkabírása elképesztő, nem is beszélve a technikai képességeiről. Ő egy igazi mindenes a középpályán”

– fogalmazott Semenyo, majd kiegészíésként megemlítette egy másik Liverpool-labdarúgó, Ryan Gravenberch nevét. „Ez a két srác bármire képes a középpályán. Ha kell, tudnak védekezni, visszazárnak, ha arra van szükség, és varázsolnak a labdával. Amikor az Anfielden játszottunk, nem volt rossz meccsünk, de ők ketten vitték el a show-t” – mondta a ghánai szélsőjátékos, akit egyébként a Liverpool is figyel.

A legfrissebb átigazolási hírek szerint a Liverpool lehet, hogy képtelen lesz megtartani Mohamed Salah-t, ugyanis az egyiptomi támadónak még mindig nem hosszabbították meg a nyáron lejáró szerződését, és szaúdi klubok óriási pénzeket ajánlanak neki. Épp ezért kénytelenek lesznek új szélső után nézni, e posztra pedig kiváló jelölt lehet Semenyo, aki már tavaly is nagyon jól teljesített a Premier League-ben,