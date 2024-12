Kós Hubert végleg bejelentkezett az új magyar sztárúszó címre – megszületett a 34. világcsúcs a Duna Arénában!

„Már a medence partján állva hallottam a szurkolókat, és ez nagyon sok erőt adott. Jól éreztem magam, a célom az volt, hogy jobb időt ússzak, mint az országos bajnokságon, és ez sikerült is. Rövid pályán talán a 400 méter gyors a kedvenc versenyszámom, élveztem ezt úszni. Jó volt újra átélni kicsit azokat az időket, amikor igazán gyorsan tudtam ezt a távot leúszni. Attól ugyan most messze vagyok, de élveztem. Nincs elvárásom magammal szemben ezen a vb-n, csak hogy kiússzam magamból a legjobbat. Ha nem Budapesten lenne a világbajnokság, nem is indultam volna rajta,

szerencsésnek érzem magam, hogy még egyszer átélhetem a hazai drukkerek teremtette atmoszférát” – nyilatkozta a selejtezőt követően Kapás Boglárka.

Szabó Szebasztiánt szintén lelkesen fogadta a közönség, és úgy látszik ez segített is, hiszen az úszó 50 méter pillangón 22.18-cal bekerült a döntőbe. Ahogy a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra és Ábrahám Minna összetételű 4x100 méteres női gyorsváltónk is, amely országos csúcsot (3:31.36) ért el, ami a negyedik helyhez volt elég. A férfi 4x100-as gyorsváltó viszont nem került döntőbe, ahogy 100 méter háton Molnár Dóra és Jászó Ádám, 50 pillangón Komoróczy Lora, valamint 200 vegyesen Sebestyén Dalma, Zombori Gábor és Török Dominik sem.