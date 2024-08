Zwack Sándor a Mandinernek: nem tudom, láttam-e valaha ilyen gyenge Fiorentinát

„De Gea, De Gea, De Gea. Csoda volt, amit az első félidőben művelt a Puskás Akadémia otthonában, és csoda volt, ahogy lezárta a párharcot Szolnoki Roland tizenegyesének hárításával” – írta tudósításában a milánói La Gazzetta dello Sport.

Botrány lett volna Firenzében

Maximálisan egyetértett az olaszok kritikájával Zwack Sándor. A Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságának elnöke Firenzében nőtt fel, és köztudottan hatalmas Fiorentina-rajongó.

Zwack Sándor, a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságának elnöke is ott volt a lelátón Felcsúton a Puskás Akadémia-Fiorentina Konferencia-liga mérkőzésen

Fotó: MTI/Kovács Tamás

„Ez borzalmas volt, nem tudom, láttam-e valaha ilyen gyenge Fiorentinát életemben. Az elmúlt évek legrosszabb mérkőzését játszották a fiúk a Puskás Akadémia ellen.

Mivel már jó ideje itt élek, már Budapesthez köt a munkám, az életem, nem látom olyan sűrűn a lilákat élőben, évente kétszer-háromszor jutok el Firenzébe meccsre. De azért nagyjából képben vagyok, a tv-ben többször figyelem őket. A nyáron rendesen kicserélődött a csapat, ám eddig nem érkeztek topjátékosok, a kapus De Geát leszámítva, és emiatt a szurkolók meglehetősen elégedetlenek. Az edző is új, Raffaele Palladino a Monzától érkezett. Tudom persze én is, hogy idő kell még az együttes összeérik, de ezt szörnyű volt látni. A Serie A első két fordulójában, a két újonc, a Parma és a Venezia elleni döntetlennel végződött bajnokikon is akadozott a játék. A Puskásnak meg kellett volna nyernie ezt a meccset. Persze örülök, hogy továbbjutottunk, de azt nem állítom, hogy megérdemeltük. Némi gyógyír a drukkereknek, hogy folytathatjuk a Konferencialigában, hatalmas botrány lett volna Firenzében, ha kiesünk” – nyilatkozta a Mandinernek Zwack Sándor Felcsúton a meccs után.

A Fiorentina játékosai a szurkolóikkal ünnepelnek a továbbjutást érő büntetőrúgás után a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének 4., utolsó fordulójában játszott Puskás Akadémia-Fiorentina mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2024. augusztus 29-én

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Raffaele Palladino, a Fiorentina vezetőedzője elsősorban a csapat védelmét kritizálta.

„Még a szezon elején járunk, és ezen a két meccsen is láthattuk, hogy sok a bizonytalanság a védelmünkben, sok a rossz döntés, ami gólhelyzetet teremt az ellenfélnek. Ennél én is sokkal támadóbb futballt szeretnék látni a csapattól, de így nehéz. Talán ez a továbbjutás kicsit megnyugtatja majd a srácokat és a szurkolókat, és előre tudunk lépni” – mondta a találkozót követően a 40 éves olasz szakember.