Visszaélnének Szoboszlai nevével, menedzsere is megszólalt

Az áloldalakon egy magát escortnak kiadó nő és egy székesfehérvári étterem dolgozója ír a Szoboszlaival való találkozásáról,

melyben azt állítják, a válogatott középpályás segít nekik komoly összeghez jutni, miután telepíti telefonjukra az online kaszinó applikációját. Hogy még hitelesebb legyen a történet, a Facebook-posztban Szoboszlai és barátnője, Buzsik Borka közös fotójával próbálják valódinak feltüntetni a sztorit és behálózni a gyanútlan áldozatokat.

„Reggel, amikor eljött az ideje a fizetésnek, a szokásos borítékra számítottam pénzzel. De ehelyett Dominik elvette a telefonomat és telepített egy alkalmazást. Dominik mosolygott: Bízz bennem. Próbáld ki, és nem fogsz csalódni” – írta a magát escortnak kiadó Veronika Molnár, de a bejegyzés azóta már eltűnt.

A másik profil, melyet egy gyermekeit egyedül nevelő székesfehérvári éttermi adminisztrátorra, Annára húztak fel, szinte szóról szóra ugyanezt a sztorit meséli el, csak a kezdésben tér el a történet. Itt is jórészt magyartalan megfogalmazással írnak. Ha visszagondolunk például a telefonos csalókra – akár a bitcoinos befektetésekkel kapcsolatban –, ahol általában az összes áldozat „arab akcentusról” és „alig érthető magyar beszédről” számol be, akkor már nem is olyan nagy meglepetés, hogy itt bizony újabb átverésről lehet szó – írja az Index.

A szerkesztőség megkereste az ügyben a Liverpool magyar focistájának menedzsmentjét.

„Természetesen tudunk az ügyről, és az ügyvédeink már megtették a szükséges jogi lépéseket”

– nyilatkozta Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa.