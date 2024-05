Harmadszor is Európa-bajnok lett a magyar tekvondós

A 21 éves magyar tekvondós, Salim Omar Gergely 2021 és 2022 után harmadik alkalommal is Európa-bajnok lett a Belgrádban rendezett kontinensviadalon – számolt be a Magyar Taekwondo Szövetség. A magyar versenyző már korábban megszerezte a jogot a párizsi olimpiai részvételre.

A magyar sportoló a döntőben a török Hakan Recbert győzte le 2-0-ra. A szövetség összefoglalója következik:

„Óriási elánnal estek egymásnak a finalisták, ahol a török talált először fejre, de Omar hamar minimalizálta a hátrányt (2-3), sőt, egy látványos fejessel fordított (6-3). Óriási tempót diktáltak a fiúk, nem volt megállás egy pillanatra sem. Recber egyenlített, de egy intéssel és egy ütéssel Omar várhatta 8-6-ról az utolsó percet. 8-8-ról jött a rendkívül izgalmas utolsó 30 másodperc. Drámai volt a vége, mert Recber vezetett eggyel (8-9), de a legvégén Omar talált és 10-9-re elvitte az első menetet. Török pontokkal indult a második menet (0-3). Omar egy intéssel szépített, majd egy akció közben a megcsúszó Recber térdét találta el, aki azonnal elterült a földön. Az első menetben Omar is elcsúszott egy alkalommal a páston. A török tudta folytatni, és vezetett is, de nem sokáig, mert látványos akciókkal Omar átvette a vezetést és 7-5-tel fordultak rá az utolsó 60 másodpercre. Omar is kapott egy intést egyébként, mert elcsúszott, ez is bizonyítja, nem volt a legtökéletesebb állapotban a pást a döntőre. Omar a hajrára 9-5-ös fórral érkezett és innen érezhető volt, már nem engedi ki a kezéből élete harmadik Eb-aranyát.”