100 nap múlva itt az olimpia – már 150 magyar sportoló szerzett jogot az indulásra!

Nyitókép: Gyulay Zsolt, Schmidt Ádám és Fürjes Balázs sikeres olimpiai szereplést remél Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kereken 100 nappal a párizsi olimpia rajtja előtt sajtótájékoztatót tartott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), amelyen a magyar sportmozgalom prominens képviselői mondták el gondolataikat, elvárásaikat. Elsőként a sportért felelős államtitkár kapott szót, aki hangsúlyozta, hogy 20 év után először fordul elő: négy magyar csapat (a női és férfi vízilabda- és a két kézilabda-válogatott) is jelen lesz a világ legjelentősebb sporteseményén, ugyanakkor Schmidt Ádám arra is emlékeztetett, a 3X3-as női és férfi kosarasok is harcolnak még a párizsi kvótáért.

„Abszolút tudatos határozat volt az állami sportirányítás részéről, hogy minél több kvalifikációs versenyt rendezhessen Magyarország. A Debrecenben és Tatabányán tapasztalható remek hangulat, kézilabdázóink remeklése is igazolta döntésünk helyességét”

– fogalmazott.

Mint mondta, a Sportoló Nemzet Program keretében egy-egy kvalifikációs verseny kapcsán a környéken élő embereket szólították meg, csábították ki a rendezvényekre, ismertették meg velük az adott sportágat, és arra biztatták őket, bátran tegyék próbára a képességeiket – így volt ez például a tavalyi atlétikai világbajnokság esetében is.

Schmidt Ádám kiemelte: az állami sportirányítás minden feltételt biztosított a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, és annak érdekében, hogy a sportolók valóban semmiben ne szenvedjenek hiányt, már idén januárban biztosította a nyugodt, kiszámítható felkészülésre szánt teljes összegeket. A magyar sportirányítás első embere hozzátette:

„Az előttünk álló 100 napban fogjunk össze a közös cél, a minél sikeresebb olimpiai szereplés érdekében, és ne hagyjuk, hogy bárki is éket verjen közénk!”

Fürdenek a sikerben! Albek Anna és Bordás Réka ünnepli önfeledten a párizsi kvalifikációt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyulay Zsolt: Már 150 magyar sportoló szerzett jogot az olimpiai részvételre

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt felidézte: kedden indult útjára Olümpiából Párizsba az ötkarikás láng, „amely a béke egyik szimbóluma is lehet. S abban is bízom, hogy enyhülést hoz a mai, forrongó világunkba, és reménykedem, hogy az olimpia ideje alatt és talán azután is esély lesz a tűzszünetre”. Gyulay Zsolt nem titkolta örömét sem.

A MOB elnöke elmondta, „már most 150 kvótánál tart a Team Hungary, és minden remény megvan arra, hogy elérjük a 190-es létszámot, amely a legmerészebb álmainkat is felülmúlná”.

Elsősorban ez annak köszönhető, hogy „valóban semmiben nem szenvedtünk hiányt, és rengeteg kvalifikációs versenyt rendezhettünk”. Szöul olimpiai bajnoka hozzátette: a vívók soha nem látott létszámban képviseltetik magukat, az úszók esetében a nagy létszám nem akkora meglepetés, „ám a csapatszellemet a csapatsportágak jelenléte erősíti leginkább, ezért is örülünk, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint négy együttesünk is jelen lesz Párizsban”.

Gyulay Zsolt azt is elárulta: nem mindennapi megtiszteltetés érte, hiszen Marseille-ben pár métert ő is futhat majd az olimpiai fáklyával, az olimpiai faluval kapcsolatban pedig közölte,

a magyarok az olasz, a spanyol és a portugál csapattal lesznek egy blokkban, „tehát a hangulatra egészen biztos nem lesz majd panasz!”

A szurkolók számára mindig különösen fontos információ: miként juthatnak belépőkhöz? Nos, Gyulay ezzel kapcsolatban is kedvező hírrel szolgált, ugyanis a szervezők újabb 250 ezer jegyet dobtak a piacra, amelyek között rengeteg lesz a kedvező árú, 100 euró alatti.

A női kardválogatott tagjai: nem csak szépek, eredményesek is! Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fürjes Balázs: Üzenjük mindeninek: képesek vagyunk az összefogásra, egymás megbecsülésére!

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, Fürjes Balázs elsőként a rendezvényen jelenlévő sportolókhoz szólt: „amikor ti, a magyar olimpikonok a versenyen küzdötök, majd a dobogón álltok, akkor a világon a legjobb érzés magyarnak lenni!” Majd hozzátette: az általunk rendezett kvalifikációs versenynek köszönhetően Magyarország jelentősen hozzájárult a párizsi olimpia mezőnyének kialakulásához, hiszen „a mintegy 10 500 sportolóból hozzávetőlegesen ötszázan a hazánkban rendezett versenyeken szerezték meg a kvalifikációt”.