Fogy az idő: ultimátumot adnak Dárdainak Berlinben

A klubnál nyáron lejár a szerződése, egyelőre nem írta alá a hosszabbítást, így egyre több kérő szeme akad meg a tehetséges játékoson – többek között holland és olasz topcsapatok is felfigyeltek rá, de országon belül is van alternatíva, az élvonalban szereplő Borussia Mönchengladbach is magához láncolná a német korosztályos válogatottban szereplő Dárdai Bencét.

A téli felkészülést egyelőre nem végezheti a társaival, külön edz, de hamarosan újra teljes értékű edzésmunka várja. A szakemberek úgy látják, fiatal kora ellenére meghatározó játékosa lehet a klubnak, ha úgy határoz, marad a német fővárosban.

Amennyiben viszont nem ír alá, már télen távozhat, klubja ugyanis csak így látna belőle bárminemű transzferdíjat. Könnyen lehet, hogy az Ajax vagy a Milan csábítása miatt a klub vezetősége ultimátumot ad Dárdainak az átigazolási szezon vége előtt!

Mint ismert, a nemzeti csapat szempontjából a középső fiú, Dárdai Márton jövője kérdéses, sajtóinformációk szerint decemberben Marco Rossi személyesen egyeztetett a 21 éves játékossal a magyar válogatottságról.