„Nagyon büszke leszek, ha pályára lép a válogatottban” – Dárdai Pál megszólalt fia válogatottságáról

Szinte biztos: Dárdai Márton a magyar válogatottban fog játszani – számoltunk be pénteken a hírről, miszerint Marco Rossi kijelentette: „Ha minden a tervek szerint alakul, akkor márciusban, az első barátságos válogatott mérkőzésünkre be fogom hívni a válogatottba” – mármint a legkisebb Dárdai fiút, a német U21-es válogatottban is pályára lépő, jelenleg a Bundesliga 2-es Herthában szereplő védekező játékost.