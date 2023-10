Ki a Fradi legjobb edzője? – máris megvan a válasz

Történelmi időszakot él át a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata. A 34-szeres magyar bajnok sorozatban ötödször szerepel valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján, csoportkörében, ahonnan legutóbb tovább is jutott, és – 19 évvel a Debrecen után – magyarként tavasszal is pályára léphetett az Európa-Ligában. Érték persze kudarcok is az együttest, tavaly az NB III-as Iváncsa a Magyar Kupából, júniusban a feröeri KI Klaksvík a Bajnokok-Ligájából ejtette ki a jóval esélyesebb zöld-fehéreket. Utóbbi után edzőváltás(ok)ra is sor került.