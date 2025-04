Vége a várakozásnak: elhunyt édesapjának ajánlotta bombagólját a Fradi korábbi kiválósága (VIDEÓ)

Marki egy aranyember és egy óriási harcos. Korábban is megvoltak már az esélyei a gólszerzésre, de csak most sikerült betalálnia. Az egész csapat várta már ezt a gólt. Taktikailag nagyon sok variációs lehetőséget ad nekem edzőként, szóval én is örülök a góljának. Régóta ismerem már őt, nagyon őszinte a kapcsolatunk. Az emberi dolgokat tekintve is próbálok segíteni a játékosoknak, és tanácsot adni nekik. Marquinhosszal nagyon jól megértjük egymást