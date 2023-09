Szoboszlai Dominik a nyolcadik legdrágább futballista, akit a Bundesligából adtak el – íme a 10-es lista!

10. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund – Arsenal) 67,57 millió dollár

A gaboni támadó négy és fél év alatt 213 bajnokit játszott a Borussia Dortmundban ezalatt 141-szer volt eredményes, és 36 gólpassz fúződik a nevéhez. Nem véletlen, hogy felkeltette az Arsenal vezetőink figyelmét, akik 2018 nyarán 67,57 millió dollárt sem sajnáltak érte.

9. Christian Pulisic (Borussia Dortmund – Chelsea) 67,78 millió dollár

A nagyapja révén horvát származású amerikai futballista jelenleg már az AC Milan futballistája, de 2019 januárjában a Dortmundtól a Chelsea szerződtette, potom 67,78 millió dollárért. Más kérdés, hogy az első félévet – kölcsönben – még a Borussiánál töltötte, és csupán 2019 júliusában csatlakozott a londoniak keretéhez. A Stamford Bridge-n azonban csak felvillanásai voltak, 145 tétmérkőzésen 26-szor volt eredményes, ez idő alatt azért egy BL-trófeát, egy Szuperkupát és egy F.A. Kupát is összehozott.

8. Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – FC Liverpool) 74, 14 millió dollár

Magyar futballszurkoló számára mindenképpen szívet melengető, hogy a válogatott csapatkapitánya 23 évesen fölfért erre a tekintélyes listára. Ismert: Domát idén nyáron szerződtette a Liverpool az RB Leipzigtől, ahol két és fél évet töltött, és 91 mérkőzésen 20-szor volt eredményes, emellett 26 gólpasszt is adott. Szobo eddigi teljesítményével nem csak a klub vezetőit, hanem a szurkolókat is lenyűgözte, nem véletlenül lett augusztus hónap legjobb játékosa.

Kevin De Bruyne (középen), sikert sikerre halmoz a Manchester Cityvel Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

7. Kevin De Bruyne (VfL Wolfsburg – Manchester City) 80,49 millió dollár

A belga szupersztár a lista legsikeresebb játékosa, hiszen amióta 2015 nyarán (másfél év után) a Farkasoktól átigazolt a Cityhez, 358 bajnokin 153-szor volt eredményes az Égszínkékeknél, öt bajnoki címet szerzett, idén pedig a Bajnokok Ligája-trófeáját is elhódította a klubbal, cseppet sem mellékesen: ma már a Manchester City csapatkapitánya.

6. Kai Havertz (Bayer Leverkusen – Chelsea) 84, 73 millió dollár

A még mindig csak 24 éves tehetség a Bayer Leverkusen-ifiből 2016 nyarán került a felnőttek közé. Lendülets játékával, remek passzaival hamar elkápráztatta a szurkolókat. Összesen 150 találkozón lépett pályára a gyógyszertári csapatban, melyeken 46-szor volt eredményes, emellett 31 gólpasszt is adott a társaknak. Ennyi elég is volt, hogy a Chelsea vezetői felfigyeljenek rá, ötéves szerződést kínáljanak neki, és 84,73 millió dollárt áldozzanak a középpályásért. Ha úgy vesszük: bejött az üzlet, hiszen Havertz 139 meccsen 32-szer volt eredményes, és 15 gólpasszal is kiszolgálta a társakat, cseppet sem mellékesen: a 2021-es Bl-döntőben győztes gólt szerzett a Manchester City ellen. A történeti hűség kedvéért: Kait idén nyáron az Arsenal szerződtette.

5. Jadon Sancho (Borussia Dortmund – Manchester United) 90,03 millió dollár

Az angol tehetséget a Manchester City ifjúsági csaptából halászták ki a dortmundiak – még 2018-ban. Négy év alatt a német csapat egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát, a szurkolók kedvencévé vált technikás, könnyed játéka, és látványos találatai miatt. A Borussia Dortmundban 137 mérkőzésen 50-szer volt eredményes, és nem kevesebb, mint 64 gólpasszt is jegyez. A Manchester United 2021 nyarán csapott le rá, és fizetett érte egy rakás pénzt. Az üzlet egyelőre nem igazán vált be, hiszen Sancho az elmúlt időszakban többször is összetűzésbe került Erik ten Hag vezetőedzővel, aki elsősorban az edzésmunkáját kifogásolja. A legújabb hírek szerint nem elég, hogy Jadon az első csapat keretéből is kikerült, még a klub ebédlőjébe sem teheti be a lábát...

4. Josko Gvardiol (RB Leipzig – Manchester City) 95,32 millió dollár

A világ egyik legjobb védőjének tartott horvát futballista – Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan – idén nyáron igazolt a Premier Leauge-be, csak éppen a Liverpool egyik fő riválisához, a Manchester Cityhez. Pep Guardiola vezetőedző kifejezetten ragaszkodott a védőhöz, nem véletlen, hogy a City 95,32 millió dollárt szurkolt le a játékosért. Az RB Leipzigben 87 mérkőzésen ötször volt eredményes, két Német Kupát nyert, és tagja volt a horvát válogatottnak a legutóbbi, katari világbajnokságon.

3. Randal Kolo Mulani (Eintracht Frankfurt – Paris SG) 100,55 millió dollár

A világbajnoki ezüstérmes támadó idén nyáron szerződött Frankfurtból Párizsba – minden idők legdrágább Eintracht-játékosa lett. Csupán egy év alatt igazolta, hogy valóban világklasszis: 50 tétmérkőzésen 26-szor volt eredményes, és 17 gólpasszt is adott, a frncia élklub ötéves kontraktust kötött vele.

2. Jude Bellingham (Borussia Dortmund – Rel Madrid) 109,9 millió dollár

A világ egyik legtehetségesebb futballistájaként számon tartott támadó a Dortmundban három év alatt nagyot repesztett: 132 mérkőzésen 24-szer talált be az ellenfelek hálójába, és 25 gólpasszal is hozzájárult a klub eredményességéhez. Az angol fiú idén nyáron írta alá álomszerződését a Real Madriddal, a 109, 9 millió dolláros vételárral minden idők második legdrágább angol futballistája lett (az első helyezett a Manchester Cityben futballozó Jack Grealish).

Hiába áll a lista első helyén, Ousmane Dembelétől mindenki többet várt Barcelonában Fotó: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta

1. Ousmane Dembele (Borussia Dortmund – Barcelona) 142,98 millió dollár

A világbajnok francia támadó a Rennes csapatában kezdte felnőtt pályafutását, majd 2016-ban a Borussia Dortmund következett. Mindössze egy idényt játszott a németeknél, de ez is elég volt a robbantáshoz: 49 tétmeccsen 10 gólt szerzett, 22 gólpasszt adott, megnyerték a Német Kupát, beválasztották a Bundesliga álomcsapatába és ő lett az idény legtehetségesebb játékosa is. A Barcelona nem sokat teketóriázott: lecsapott rá, és az ötéves megállapodásért 142, 98 millió dollárt fizetett, amely nem csak a katalán, hanem a dortmundi klub történetének legnagyobb transzfere lett. Az elmúlt hat évben azonban mindenki többet várt ettől a frigytől, Ousmane összesen 185 mérkőzésen 40 gólt szerzett, és 45 gólpasszt adott. 2023 nyarán hazatért, és a Paris SG-ben próbálja felépíteni magát.

Nyitókép Szoboszlai Dominik új lendületet hozott a Liverpool játékába Fotó: MTI/AP Jon Super