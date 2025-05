Német kémek jártak a legmagyarabb csapatnál

A jó eredményekből és a csapat stabil teljesítményéből egyaránt kiveszi a részét a paksiak fiatal játékosa, a több poszton, így a védelemben és a középpályán is bevethető Vas Gábor. A 21 éves fiatalember alapemberré vált a remeklő Paksban, teljesítményére pedig a hírek szerint már az egyik topbajnokságból is felfigyeltek: az nb1.hu azt írja, a tolnaiak tavaszi mérkőzéseire két Bundesliga-klub is küldött megfigyelőket Vas miatt.

Az egyik szóban forgó csapat ráadásul az idén meglepetésre két bajnoki fordulóval a vége előtt is a Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helyen álló Freiburg, míg a másik a Szalai Attila játékjogát birtokló, alsóházi Hoffenheim. A fiatal magyar játékos értékét a mértékadó Transfermarkt jelenleg 400 ezer euróra taksálja, ami a Bundesliga-együttesek számára aprópénznek számítana.

(Fotó: Vasvári Tamás/MTI)