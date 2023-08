Ezek a legfontosabb szabályváltozások – nem biztos, hogy mindegyiket elsőre megérted!

A közelmúltban sajtóbeszélgetést tartott az MLSZ Játékvezető Bizottsága elnöke, amelyen az elmúlt idény értékelése, a legnagyobb visszhangot kiváltó mérkőzés mellett a szabályváltozások is szóba kerültek.

Egy-egy játékvezetői tévedésnek nem csak erkölcsi, hanem súlyos anyagi következményei is vannak!

Hanacsek Attila statisztikai adatokkal igazolta, hogy az elmúlt idény volt a legsikeresebb a magyar labdarúgás 1901 óta íródó történetében – legalábbis, ami a súlyos játékvezetői tévedések alacsony számát illeti. Ebből mindössze 17 volt az elmúlt bajnokságban, amelyből ráadásul 10 eset a VAR-buszban ülők felelőssége volt.

S ha már a sokat szidott videóbírós rendszert említettük. a játékvezetők főnöke azt is elárulta: az utolsó, nem VAR-os idényben még 60 súlyos játékvezetői tévedés történt, tehát 72 százalékos javulás tapasztalható. Bár Hanacsek önkritikusan bevallotta: már az egy tévedés is sok!

Bár Hanacsek Attila JB-elnöknek akadtak álmatlan éjszakái, a statisztikai adatok szerint emelkedett a játékvezetés színvonala az NB I-ben Fotó: mlsz.hu

Pláne, ha olyan sorsdöntő szituációban történik, mint a tavalyi bajnokság utolsó fordulójában, a Puskás Akadémia – Budapest Honvéd találkozón. Emlékezetes: a meccs 83. percében Szolnoki Roland egyértelműen büntetőt érően kezezett a tizenhatoson belül (szaknyelven: megnövelte a teste felületét), ám a játékvezetői csapat nem ítélte szabálytalannak az esetet. Ne feledjük: ekkor még 0-0 volt a mérkőzés állása, és azt se feledjük: gólnélküli állásnál a Puskás Akadémiának sem adtak meg egy szabályos gólt.

A játékvezetők főnöke bevallotta: ezután az eset után számos álmatlan éjszakája akadt, hiszen egyértelműen súlyosan hibázott a játékvezetői csapat. Az eset kapcsán azt is megtudtuk: egy-egy mérkőzést befolyásoló tévedésnek nem csak erkölcsi, hanem súlyos anyagi következményei is vannak, hiszen a profi keretben működő játékvezetők számára egy ösztönző rendszer is létezik.

José Mourinho miatt is változott egy szabály!

Mint minden évben, ezúttal is történtek szabályváltozások, és ahogy az utóbbi években megszokhattuk, ezúttal is a kezezésen csavartak, vagy ha úgy tetszik, finomítottak kicsit a szabályalkotók.

Egyszerűsítve: eddig úgy szólt a kezezéssel kapcsolatos szabály, hogy ha a játékvezető (és a VAR-szoba) megítélése szerint a védő nem természetes testhelyzetben lévő kezével érintette bárhogyan a labdát (elég, ha csak rápattant), és ezzel támadást akadályozott meg, akkor büntetőrúgást kellett ítélni.

Ezen most annyit finomítottak a szabályaalkotók (pontosabban: ez szerepel az UEFA ajánlásában), hogy ha a tizenhatoson belül egy játékos saját csapattársa testétől eltartott (tehát nem természetes) helyzetben lévő kezére rúgja a labdát, ezt nem kell szankcionálni (büntetőt ítélni), mint ahogy akkor sem kell megszakítani a játékot, ha egy védő bármely testrészéről (mondjuk, a térdéről) a saját kezére pattan a labda.

Nyilván ebből is számos vita alakul ki majd, de a döntéshozók nem titkolt szándéka, hogy finomítsanak a kezezés megítélésén (főleg, ha az a tizenhatoson belül történik),

de ezzel mintha még jobban megkavarták volna az egyébként sem egyszerű esetek megítélését.

Fontos változás még, hogy a (katari világbajnokságon látottakhoz alkalmazkodva) gólörömöt be kell számítani a mérkőzés időtartamába, tehát a jövőben Magyarországon is sokkal hosszabb mérkőzésekre lehet majd számítani.

Az UEFA ajánlása alapján még nagyobb hangsúlyt fektet majd az egymás iránti tisztelet megőrzésére, ez természetesen nem csak a pályán lévőkre, hanem a kispadon ülő hivatalos személyekre és a cserejátékosokra is igaz. Nem titok: ezt a kiemelést azok után hozta meg az IB, miután a budapesti Európa Liga-döntőben az AS Roma mestere, José Mourinho szinte az egész találkozó alatt (és után) rendkívül tiszteletlenül viselkedett Anthony Taylor játékvezetővel szemben…

Ami pedig a nemrég kezdődött NB I-es szezon legnagyobb visszahangot kiváltó eseteit illeti: az Újpest FC – Fehérvár mérkőzésen történt kiállítással kapcsolatban (Karakó Ferenc játékvezető a lila-fehérek közönségkedvencét, Csoboth Kevint küldte le azonnali piros lappal egy vétlen, de súlyos szabálytalanságot követően) már részletesen kifejtettük a véleményünket.

A Puskás Akadémia - Újpest FC meccs legvitatottabb jelenete: les vagy nem les? Fotó:m4Sport

A hétvégi fordulóban, a Puskás Akadémia - Újpest FC mérkőzés hosszbbításában Lamin Colley egy előre ívelés után látványos kapásgólt szerzett, szabad szemmel nem tűnt lesnek az eset, de a VAR-szoba – az úgynevezett VOL-technológia (Virtual Offside Line – azaz virtuális lesvonal-technológia) segítségével – érvénytelenítette a találatot. Ebben az esetben valószínűle a gambiai támadó válla volt egy-két centivel előrébb, mint az utolsó előtti védő, és ugye,

ilyen esetben teljesen indifferens, hogy egycentis vagy tízcentis vétségről beszélünk,

hiszen a számítógép minden esetben jelzi a „vétséget”.

(Azt pedig már valóban zárójelben jegyezzük meg: ahogy az elmúlt héten az Újpest-szurkolók elátkozták a VAR-t – lásd, Csoboth-eset –, most áldhatják a modern technológiát...)

Nyitókép A VAR-szobára a jövőben is fontos feladat hárul Fotó: mlsz.hu