Minden második válaszadó egy-két éven belül azt tervezi, hogy felújítja a lakását (X)

A felmérés célja az volt, hogy feltérképezzék, a lakosság mennyire csökkenti az energiafelhasználását, milyen energiahatékonysági praktikákat alkalmaznak az emberek, és hogy a jövőben mennyien terveznek energetikai korszerűsítést – valamint ha terveznek, azt milyen forrásból és hány éves megtérülési idő esetén valósítanák meg.

A Raiffeisen Bank Zrt., a Klímapolitikai Intézet és a Mediaworks Hungary Zrt., közös projektjének célcsoportja a magyar felnőtt lakosság volt, akik közül közel 15 ezren töltötték ki a 10 perces kérdőívet. Összesen 13 kérdésre kellett válaszolniuk, többek között olyan kérdésekre keresték a választ, hogy a lakosság hogyan spórol az árammal, hogy ki mennyivel hajlandó többet fizetni az „A” energiaosztályú termékekért vagy hogy ki hogyan csökkentené a fűtési költségét.

Az ingatlantulajdonosok válaszaiból kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele tervez korszerűsítést, ugyanakkor 16 százalékuk csak kedvezményes hitel felvétele mellett lenne hajlandó annak megvalósítására. Viszont akadnak olyanok is - a válaszadók közül minden harmadik -, akik 1-2 éven belül nem akar felújítani, míg 17 százalékuk egyáltalán nem tervezi otthona korszerűsítését. A kivitelezést 40 százalékuk önerőből szeretné megvalósítani, míg nagyjából minden harmadik érintett állami támogatás igénybevételével lépne.

Zöld hitel korszerűsítésre

A kedvezményes hitelek közül a Raiffeisen Zöld Jelzáloghitele (THM: 8,94%-11,57%) tökéletes választás azoknak, akik az ingatlanuk korszerűsítésén gondolkoznak. A hitelt meglévő ingatlan felújítására vagy energetikai korszerűsítésére lehet felvenni. Zöld lakásfelújítási cél esetén a felújítandó ingatlan energiahatékonyságának a felújítást követően az alábbi kritériumok közül legalább az egyiknek megfelelően kell javulnia:

1. a felújítást megelőzően az ingatlan energetikai besorolása rosszabb BB-nél és a felújítást követően az energetikai besorolás minimum BB vagy annál magasabb és az energetikai jellemző maximum értéke 80 kw/m2/év lesz,

2. vagy az energetikai jellemző legalább 30%-kal javul.

Zöld korszerűsítés esetén energiahatékonysági célokra, többek között napelemre, napkollektor telepítésére, hőszivattyúra, hőszigetelésre, nyílászáró csere megvalósítására lehet igényelni a hitelt. A Zöld Jelzáloghitel indulódíj-kedvezményekkel, fix kamatozással, 4 féle kamatkedvezménnyel érhető el. Az előszűrést VideoBankon keresztül is elkészítik munkanapokon 8:00-20:00 óra között a bank munkatársai.

Tudják mit akarnak

Tamásék kertes házban élnek, nemrég vásárolták a 90-es években épült házukat. Most azt tervezik, külső szigetelést tesznek fel rá. - A fűtési szezonban határoztuk el, hogy nem megyünk neki a télnek ilyen körülményekkel. Van egy vékony szigetelő réteg a falon, de korántsem elég, így új réteget kap rövidesen. Van valamennyi pénzünk, de biztosan nem lesz elég az anyagköltségre és a munkadíjra. Nemrég hallottunk a Raiffeisen Zöld Jelzáloghiteléről és ígéretesnek tartjuk. Elvileg a hitelbírálati kritériumoknak is megfelelünk, túl vagyunk az előszűrésen, a napokban megyünk be a bankba, hogy intézzük a folyamatot.

Ildikóék háza hőszigetelt, a kazánjuk viszont régi, most azon gondolkodnak, hogy hogyan tegyék energia takarékosabbá az otthonukat. - Klímákat fogunk felrakatni és új, kondenzációs kazánra váltunk. A szomszéd egész jól járt a váltással, kevesebbet fizet telente a fűtésre, mi is bele akarunk vágni. Úgy számoltuk, hogy legalább 3 millió forintra lesz szükségünk. Nagy szerencsénk van, mert a Raiffeisennél bankolunk és felfigyeltünk a Zöld Jelzáloghitelükre. Olyan mintha pont ránk szabták volna. Kamatkedvezményre is jogosultak vagyunk, összességében megéri nekünk belevágni a korszerűsítésbe.

