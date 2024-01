A jövő beruházásai prioritást élveznek

A németországi példa szintén szemléletes, amely a zöldipar mellett a jövő másik nagy iparágára, a félvezetőgyártásra fókuszál, például az Intel magdeburgi beruházásához kapcsolódóan. A 30 milliárd euró értékű beruházás a német történelem legnagyobb külföldi közvetlen tőke befektetése (FDI), amihez a kormány mintegy 10 milliárd euróval járulna hozzá. Emellett a tajvani csipgyártó TSMC is Németországot választotta a létesítményének megépítésére, kihasználva, hogy a 11 milliárd eurós beruházás közel felét a német állam állja. Az ország a zöldenergia-tárolókat gyártó vállalatokat is bevonzotta, a CATL például már 2018-ban bejelentett egy 1,8 milliárd eurós üzemet, és Németországban épül meg végül a svéd Northvolt új gyára is. Ehhez a beruházáshoz körülbelül 4,5 milliárdra lesz szükség, melyhez a német állam az Európai Bizottság engedélyével 902 millió euró támogatást nyújt. A Bizottság a döntését azzal indokolta, hogy a szubvenció hiányában a Northvolt az Egyesült Államokban építette volna meg az új üzemét, azzal viszont, hogy a vállalat Németország mellett döntött, ez tekinthető az Európa és USA közötti beruházási verseny első nagy európai győzelmének. Ezenfelül a Tesla első európai gyára is Németországban épült meg 5,05 milliárd euróból, és ebben állítólag még nincs anyagi hozzájárulása az államnak, de várhatóan, amikor az anyagiakat rendezik, az állam 136 milliós támogatást fog szolgáltatni.

A globális verseny egyértelmű helyzetet teremt: az állami támogatások elengedhetetlenek a jövő iparágainak bevonzásában.

Magyarország időben lépett, és szorosan ott van az élmezőnyben. Ehhez célzott iparstratégiára és hatékony beruházásösztönzési rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi a horizontális (kutatás-fejlesztés, egyetemi együttműködések, science parkok létesítése) és vertikális (magyar beszállítók pozícióinak erősítése) szempontokat is, ezzel hosszú távon erősítve az ország versenyképességét és biztosítva a magyar családok megélhetését.

