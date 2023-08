Babra megy a játék: Kína beszánt mindent, amit csak tud

Kínában több helyen most olyan területeket alakítanak vissza mezőgazdasági célokra, amelyeket hat évvel ezelőtt zöldítéssel és erdősítéssel (kínai gigaméretekről beszélünk, nem zsebkendőnyi földecskékről) turisztikai célponttá, ennek eredményeképpen szolgáltatói paradicsommá változtattak. Hszi elnök már akkor is morgott amiatt, hogy a mezőgazdaság rovására fejlesztenek más területeket, most azonban „ugye megmondtam!” felkiáltással vissza is vonatja a bérleti szerződéseket az adott helyszínekről, a helyi hatóságoknak pedig megtiltja a további hosszú távú bérbeadást nem mezőgazdasági célból.