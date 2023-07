Brüsszel igent, Magyarország nemet mond az ukrán gabonaimportra

Zelenszkij szerint ez nem európai hozzáállás

Bár a megállapodás szerint a tranzitországok területén a szállítmányok áthaladhatnak, és egyedül a helyi kereskedelem tiltott, Kijev máris jelezte, hogy ez számára nem elég. Mind az ukrán kormány, mind személyesen Zelenszkij jelezte: elfogadhatatlannak és „nem európainak” tartja https://mandiner.hu/kulfold/2023/07/nem-nyugszanak-az-ukranok-zelenszkij-is-odaszolt-a-lengyeleknek a szeptember 15-i határidő meghosszabbítását, vagyis terveik szerint Brüsszelnek újra köteleznie kellene az érintett országokat a saját piacukat súlyosan károsító ukrán gabonadömping fogadására.

A június 26-án tartott agrárminiszteri egyeztetésen a tagállamokat nem hatotta meg az ukrán sértődöttség. Varsó világosan közölte:

a tagországok megkérik ugyan az Európai Bizottságot, hogy tolja ki a tilalmi határidőt, de a válasz gyakorlatilag nem érdekli, mivel egyoldalú döntéssel a maga részéről mindenképpen megteszi azt.

A lengyel kormány idegessége más szempontból is teljesen érthető. Varsó már eddig is óriási összegekkel támogatta a lengyel gazdákat, hogy valahogyan enyhítse az ukrán gabonadömping okozta károkat, ám azok továbbra is elégedetlenek. Márpedig óriási szüksége lesz gazdákra a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) pártjának az őszi parlamenti választásokon. Szavazóbázisának döntő többsége ugyanis vidéki, ráadásul a mezőgazdaságban dolgozik. Ha tehát a kormány enged Brüsszelnek és Ukrajnának, az a jelenlegi, elég feszült belpolitikai helyzetben akár a bukásához is vezethet.