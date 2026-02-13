Mindenkit megfertőzött a háborús pszichózis: a Politico címlapon riogat a harmadik világháborúval

ez a támogatás jelentősen csökken, amikor kiderül: mindez nagyobb államadóssággal, más területek forrásainak csökkentésével vagy adóemeléssel járhat.

A felmérés készítői úgy fogalmaztak: „Kutatásunk azt mutatja, hogy a háborútól való növekvő félelem nem jelent automatikus felhatalmazást a vezetők számára a jelentős védelmi kiadások növelésére.” Hozzátették: „A választók ma kevésbé hajlandók vállalni azokat az áldozatokat, amelyek a katonai biztonság erősítéséhez szükségesek. Az európai vezetők így patthelyzetbe kerültek: egyre kevésbé támaszkodhatnak az Egyesült Államokra, ugyanakkor ezt nem használhatják indokként a hazai beruházások növelésére, miközben fokozódik rajtuk a nyomás, hogy sürgősen reagáljanak egy olyan világban, ahol a konfliktus lehetősége közelebbinek tűnik, mint korábban.”

Az Egyesült Királyságban a megkérdezettek 43 százaléka tartja „valószínűnek” vagy „nagyon valószínűnek”, hogy 2031-ig új világháború tör ki – szemben a 2025 márciusi 30 százalékkal. Az Egyesült Államokban ez az arány 46 százalék, míg tavaly még 38 százalék volt.

Az öt vizsgált ország közül egyedül Németországban gondolják többen azt, hogy a következő öt évben nem valószínű egy harmadik globális háború kitörése.

Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Kanadában legalább minden harmadik válaszadó szerint „valószínű” vagy „nagyon valószínű”, hogy a következő öt évben nukleáris fegyvert vetnek be egy háború során.