Magyarország a nemzetközi biztonságpolitikai párbeszéd élvonalában

Május idusán második alkalommal rendezték meg a Budapest Energy and Security Talks elnevezésű konferenciát, amelyet az Egyensúly Intézet a NATO-val közösen szervezett. A konferencia nemcsak hazánk, hanem a nemzetközi közösség szempontjából is kiemelt eseménynek számít, hiszen politikai és gazdasági vezetők, valamint szakértők gyűltek össze a világ számos pontjáról, hogy megvitassák a legfontosabb globális biztonságpolitikai és energiabiztonsági kérdéseket.

Nemzetközi sztárok Budapesten

A konferencia különlegességét az adta, hogy olyan neves külföldi előadók is felszólaltak, akik világviszonylatban is ritkán szerepelnek együtt egy rendezvényen. A résztvevők között volt többek között Lech Walesa, a Nobel-békedíjas volt lengyel elnök, Gorka Sebestyén, Donald Trump terrorelhárítási tanácsadója, Andrius Kubilius, volt litván miniszterelnök és Diana Furchtgott-Roth, amerikai közgazdász. A témák között szerepelt Donald Trump külpolitikai céljainak értékelése, az európai védelempolitika jövője, az orosz-ukrán háború, valamint a klímaváltozás biztonsági kihívásai.

Fotó: Egyensúly Intézet

Magyarország elkötelezettsége a NATO mellett

Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a konferencián hangsúlyozta:

Magyarország nemcsak elérte a NATO által elvárt két százalékos védelmi kiadást, hanem célként tűzte ki az öt százalékos arány elérését is, amely szimbolikus jelentőségű.”

Németh kiemelte, hogy a magyar haderő érdeke, hogy nélkülözhetetlen láncszemévé váljon a NATO-köteléknek, különösen egy olyan fegyverkezési versenyben, ahol Németország mellett Lengyelország és Franciaország is a vezető haderejének felállítására törekszik.

„A cél nem csupán a presztízs növelése, hanem a magyar haderő versenyképességének hosszú távú fenntartása is” – tette hozzá.

Fotó: Egyensúly Intézet

Amerikai visszajelzések és kihívások

Robert Palladino, az Egyesült Államok magyarországi ügyvivője is felszólalt a konferencián. „A NATO Trump elnöki ciklusai alatt is erős maradt, és az USA továbbra is elkötelezett a szövetség 5-ös cikkeje mellett” – mondta Palladino.

Az amerikai diplomata ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok a jövőben problémákat okozhatnak a magyar-amerikai viszonyban.

Palladino szerint az USA külpolitikája egyértelmű:

Mindig a saját állampolgárait kell az első helyre tennie, ez az iránytűjük, és az európaiaknak is ezt kellene követniük.”

Fotó: Egyensúly Intézet

Kína mint stratégiai kihívás

Gorka Sebestyén, Trump terrorelhárítási tanácsadója szerint Oroszország bár problémát jelent, de nem tekinthető az első számú fenyegetésnek.

Kína az, amely globális szuperhatalommá kíván válni”

– jelentette ki Gorka.

Figyelmeztette a magyar politikai vezetést is: „Mérlegeljék a kínai gazdasági kapcsolatok stratégiai kockázatait, különösen a technológiai együttműködések terén.”

Gorka szerint a kínai terjeszkedés hosszú távon komoly biztonsági kockázatot jelenthet, és Magyarország számára különösen fontos, hogy a gazdasági érdekek mellett a geopolitikai tényezőket is figyelembe vegye.