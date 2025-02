Üzentek Musknak a németek – a milliárdos közvetve a vasárnapi választásokra is hatással lehet

Németországban az X a legtöbbet használt közösségi média felület – derül ki egy, a platform tulajdonosa által megosztott bejegyzésből. A posztoló azt írja, több német médiaorgánum is támadja Elon Muskot, mert a német olvasók áttértek az X követésére más felületek olvasása helyett.

A milliárdos szerint ez azért van, mert

a német emberek az igazságot akarják hallani, amiről a német médiában nem tudnak tájékozódni, csak az X-en.

People want the truth https://t.co/kbMXi39XPG — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2025

Németországban vasárnap rendeznek előrehozott választást, és mint a Mandiner is beszámolt róla, Elon Musk nyíltan támogatja az egyre erősödő, de a politikai mainstream által továbbra is kiközösített AfD-t. Sokan azzal vádolják Muskot, hogy beleavatkozik a választásba, és feltehetően az X népszerűsége is ezért okoz aggodalmakat a német baloldalon.