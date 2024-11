Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

„Nem ezer napja van háború, hanem 3926 napja. Természetesen fontos megemlékezni a nagyléptékű eszkaláció ezernapos évfordulójáról is. Azonban ennél is fontosabb észben tartani, hogy ez a háború 2014 tavasza óta tart folyamatosan.

Az intenzitása változott ugyan (2015-2022 között egy kevésbé intenzív időszak volt), de folyamatosan háború volt, a fegyverszüneti kísérletek nem hoztak valódi fegyvernyugvást.

Nincs ember, aki tudná, hogy hogyan változtat meg egy európai társadalmat több, mint tíz évnyi háború. Egyszerűen nincs róla háttértudásunk. Európában a legutolsó ilyen hosszú háború a spanyol örökösödési háború volt 1701 és 1714 között, de abból az időszakból értelemszerűen nincsenek adatok + a társadalmak is teljesen mások voltak. Az pedig, hogy az iraki és afganisztáni háború által helyben okozott társadalmi változásokat mennyire lehet kivetíteni Ukrajnára, erősen ingoványos kérdés. Szóval az a helyzet, hogy nagyon sok a – Donald Rumsfeld kifejezésével érve – az ismert ismeretlen és a nem ismert ismeretlen is.

A háború pedig folytatódik. És semmiféle garancia nincs rá, hogy Donald Trump véget tudna vetni a harcnak.

Ugyanis, még ha képes is volna kényszeríteni Ukrajnát a harc feladására (ez is erősen kérdéses...), akkor sincs rá garancia, hogy Oroszország is elfogadná ugyanezt, és nem próbálna a helyzettel visszaélve még tovább nyomulni előre. Ez két ismert ismeretlen. A kérdés az, hogy mennyi nem ismert ismeretlen van még ezen felül.”

