Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy dobásra szánta el magát Kurszk régióban, hiszen az ukrán hadsereg legjobb egységei harcolnak ott, sőt megfelelő utánpótlást is érkezik a térségbe.

Nagyon úgy tűnik, hogy Ukrajna az orosz területek megtartására tett fel mindent

– írja az El Pais ukrán katonákkal készített interjú alapján.

A Portfolio által kiszúrt cikkben rámutattak arra, hogy a spanyol lap riportere olyan ukrán katonákkal beszélgetett, akik elárulták, hogy a donbaszi társaikkal ellentétben elégedettek a helyzetükkel, sőt megfelelőnek tartják az ellátmányt is.

Többen arról is beszámoltak, hogy ebben a térségben a számarányt tekintve is kiegyenlítettebbek az erőviszonyok.

Az is kiderült, hogy Ukrajna itt a legjobb páncélosait veti be, mint a német Leopard 2-eseket, vagy az amerikai Abramseket, de itt vetették be a legjobb katonákat is.

Az oroszok sem tétlenkednek a térségben

A Mandiner vasárnap számolt be arról, hogy egy orosz Ka–52M támadóhelikopter egy vegyes taktikai csoport részeként sikeresen semmisített meg ukrán katonai egységeket és páncélozott járműveket Kurszk megyében.

Hétfőn pedig arról is beszámolt a lapunk, hogy szintén ezen a területen újra könyörtelenül lecsaptak az oroszok.

Az amerikai M2A2 Bradley páncélosra volt szüksége az ukrán katonáknak ahhoz, hogy egyáltalán megmeneküljenek.

