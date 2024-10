Térképen mutatjuk a csatatérállamokat, ahol egy hét múlva eldől Amerika sorsa

A legfőbb ellenérv persze az, hogy Trump talán már elérte népszerűsége csúcsát, így további felfutásra nem számíthat. Ha viszont ez így lenne, akkor Kamala Harris támogatottsága is elérte a mélypontját.

Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai szerint Harris népszerűsége csökkenőben van;

október 24-én például három országos felmérésben is hátrányban volt, és előnye a Real Clear Politics átlagában mindössze 0,3 százalékpontra csökkent. Ráadásul Harris kedvezőtlen megítélése is aggodalomra adhat okot: országos népszerűsége jelenleg negatív 2,3 százaléknál tart, míg korábban ez negatív 16,4 százalékot is elért.

Ha Harris támogatói elvesztik a bizalmukat, az könnyen szavazatvesztéshez vezethet. Trump hívei ezzel szemben már öt országos választáson bizonyították elkötelezettségüket, ami Harris esetében – aki országosan még sosem indult – hiányzik.