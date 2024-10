Financial Times: Ötlete sincs a nyugati vezetőknek, mi lesz, ha Trump győz

Éppen így nemrég a Mandiner is beszámolt róla, hogy az ukrán elnök alkuajánlatot tett Oroszországnak, amelynek lényege, hogy nem támadják tovább az orosz energiaellátást, amennyiben Oroszország is felhagy a hasonló támadásokkal, ami a Financial Times szerint a háború aktív szakaszának a végéhez is vezethet.

Az amerikai elnökválasztás

A szerző szerint kevés esély van rá, hogy Ukrajnát bevegyék a NATO-ba, de ha mégis, akkor egyértelmű, hogy bele kell törődnie az elfoglalt területei elvesztésébe. Ehhez azonban két feltételnek kell teljesülnie. Az egyik az, hogy Putyin észszerű módon fog eljárni, valamint az, hogy Kamala Harris nyer az amerikai elnökválasztáson.

A szerző szerint azonban, ha Donald Trump nyer, akkor teljesen bizonytalanná válik, hogy mi fog történni a jövőben.

***