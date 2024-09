Szakértő: Egy süllyedő hajóról menekülhetnek a lemondott ukrán miniszterek – az összeomlás Zelenszkijt is maga alá temetheti

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

Mint ismert, az ukrán kormány több minisztere is beadta felmondását, szerda reggel pedig Dmitro Kuleba is távozott hivatalából. Emlékezetes, hogy az ukrán diplomácia vezetője az elmúlt napokban a fokozódó orosz csapások miatt arra szólította fel Ukrajna partnereit, hogy hagyják jóvá a nagy hatótávolságú csapásokat és használják légvédelmüket a légterük közelében. Tette mindezt már-már fenyegető hangnemben. Sőt, még a lengyel külügyminiszterrel is összeakaszkodott.

A Magyar Nemzet a történtek kapcsán megkereste Horváth József biztonságpolitikai szakértőt. Horváth felvázolt egy olyan lehetséges forgatókönyvet, mely szerint a katonai vereségbe önmagát belehajszoló és korrupt ukrán kormány összeomlása

maga alá temetheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, aminek vannak politikai jelei is.

A szakértő azt is megjegyezte, az sem meglepő, hogy a minap Sorosék is egyeztettek az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. Az elnöki iroda hivatalos közlése szerint Jermak és Alexander Soros áttekintették az Ukrajnával kapcsolatos időszerű kérdéseket.