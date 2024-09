Gyenge vagy erős elnök lesz Ursula von der Leyen? – teszi fel a kérdést Navracsics Tibor

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

Egy héttel el kellett halasztania Ursula von der Leyennek az új Bizottságának előzetes bemutatását – írja a Ludovika.hu-n Navracsics Tibor, és azzal folytatja, hogy a kényszerű halasztás erősíti azokat a vélekedéseket, amelyek szerint az eredetileg tervezett határidőre, azaz november elsejére nem ér véget az új Európai Bizottság megválasztási folyamata, a testület legkevesebb egy hónap késéssel tud csak hivatalba lépni.

A miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos platformjára írt cikkét az Európa Stratégia Kutatóintézet főmunkatársaként jegyzi, és emlékeztet, önmagában a késlekedés akár szokásosnak is tekinthető: a Lisszaboni Szerződés óta eltelt időszakban mindössze egyetlen Bizottságnak sikerült az előre meghatározott időben megkezdenie működését. Ez 2014-ben volt, amikor a Jean-Claude Juncker vezette a biztosi testületet hozzá tudott fogni a munkához. A most leköszönő – szintén Ursula von der Leyen elnökségével dolgozó – Bizottság is kénytelen volt egy hónapot várni, mert az Európai Parlament meghallgatásai elhúzódtak.

Navracsics úgy véli, az újabb csúszás nem jó jel.

Első pillantásra úgy tűnik, mintha a régi-új elnök nem lenne ura a folyamatoknak, pedig a bemutatás elhalasztása éppen a politikai erejét mutatja. A nemi egyenlőség megteremtésével küszködő politikus ugyanis el tudta érni, hogy Szlovénia végül visszavonta eredeti biztosjelölt-javaslatát, és egy női jelöltet nevezett meg von der Leyen ráhatására. Az új jelöltet azonban még jóvá kell hagynia a szlovén parlamentnek is.

A nyomásgyakorlás sikere azt is jelezheti a tudományos főmunkatárs szerint, hogy a Bizottság eddigi és következő elnöke az előttünk álló öt évben erősebb lesz, mint a most véget érő intézményi ciklusban. Árnyalja ezt a képet ugyanakkor, hogy ezelőtt egy hónappal a tagállamok minden eddiginél nagyobb arányban látványosan negligálták az elnök azon kérését, hogy az új Bizottság tagjelöltjeként lehetőleg két jelöltet – egy férfit és egy nőt – nevezzenek meg, amely lehetővé tette volna, hogy az elnök válasszon a jelöltek között.