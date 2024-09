Franciaország egy olyan ügyben kért haladékot az EU-tól, amely Magyarországot is érinti

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Több ország is időt kért az Európai Bizottságtól, hogy benyújtsa adósság- és hiánycsökkentési terveiket. Ezen ország között van Magyarország mellett Franciaország is, amelynek frissen kinevezett miniszterelnöke, Michel Barnier komoly problémákkal kell hogy szembesüljön, akár az államháztartási hiány, akár a politikai bizonytalanság kapcsán – írta a Financial Times.

Ugyanis a nyáron az Európai Bizottság részéről túlzottdeficit-eljárást indítottak Franciaország és hat másik tagállam, köztük Magyarország ellen. A tervek eredeti határideje szeptember 20. lett volna, de az érintett tagállamok többsége várhatóan csak a 2025-ös költségvetéssel együtt adja majd be azokat.

A halasztás oka, hogy Franciaország idén várhatóan a GDP legalább 5,6%-át kitevő hiánnyal szembesül, amely többek között a helyi hatóságok megnövekedett kiadásainak is betudható. Barnier, aki tapasztalt politikus, az EU korábbi brexit-tárgyalója, most komoly feladat előtt áll: a 2025-ös költségvetést egy élesen megosztott parlamentben kell majd keresztülvinnie.

Az október elején kezdődő költségvetési vita az első komoly próbatétel lesz majd az új francia kormány számára.

Franciaország azon hét uniós tagállam egyike, amelyik ellen túlzottdeficit-eljárás van folyamatban, mivel megszegték azt a szabályt, amely a GDP 3%-ában korlátozza az éves hitelfelvételt. Az Európai Bizottság idén ősszel fogja kiadni a kiadások csökkentésére vonatkozó utasításait a tagállamok által benyújtott tervek alapján. A francia helyzetet azonban tovább bonyolítja a politikai instabilitás, hiszen két hónappal a választások után még mindig nincs stabil kormány.

